Covid oggi Italia, 60.381 contagi e 199 morti: bollettino 28 luglio (Di giovedì 28 luglio 2022) (Adnkronos) – Sono 60.381 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia oggi, 28 luglio 2022, secondo i dati e i numeri Covid – regione per regione – del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 199 morti. In totale da inizio pandemia i casi salgono a 20.898.059 mentre i decessi sono 171.638. Da ieri sono +88.425 i dimessi/guariti mentre sono -27.798 gli attuali positivi. Sono -183 i ricoverati con sintomi per un totale di 10.911 mentre sono -18 i pazienti in terapia intensiva per un totale di 406 con 49 ingressi del giorno. Il tasso di positività è al 20,4% con 296.304 tamponi effettuati ieri. DATI E NUMERI Covid DELLE REGIONI LAZIO – Sono 4.609 i nuovi contagi da coronavirus ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 28 luglio 2022) (Adnkronos) – Sono 60.381 i nuovida Coronavirus in, 282022, secondo i dati e i numeri– regione per regione – deldella Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 199. In totale da inizio pandemia i casi salgono a 20.898.059 mentre i decessi sono 171.638. Da ieri sono +88.425 i dimessi/guariti mentre sono -27.798 gli attuali positivi. Sono -183 i ricoverati con sintomi per un totale di 10.911 mentre sono -18 i pazienti in terapia intensiva per un totale di 406 con 49 ingressi del giorno. Il tasso di positività è al 20,4% con 296.304 tamponi effettuati ieri. DATI E NUMERIDELLE REGIONI LAZIO – Sono 4.609 i nuovida coronavirus ...

