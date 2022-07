Covid oggi Basilicata, 579 contagi e 2 morti: bollettino 28 luglio (Di giovedì 28 luglio 2022) (Adnkronos) – Sono 579 i contagi da coronavirus in Basilicata oggi, 28 luglio 2022, secondo numeri e dati Covid del bollettino della regione. Si registrano 2 morti. I nuovi casi sono stati individuati su 2.106 tamponi. Le persone decedute sono due ultraottantenni di Laurenzana e Potenza. Nello stesso report sono state registrate 649 guarigioni. I ricoverati per Covid-19 sono 92 (-1) di cui 3 in terapia intensiva: 36 nell’ospedale di Potenza; 56 (di cui 3 in TI) in quello di Matera. Nel complesso gli attuali positivi residenti in Basilicata sono 13.996. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di giovedì 28 luglio 2022) (Adnkronos) – Sono 579 ida coronavirus in, 282022, secondo numeri e datideldella regione. Si registrano 2. I nuovi casi sono stati individuati su 2.106 tamponi. Le persone decedute sono due ultraottantenni di Laurenzana e Potenza. Nello stesso report sono state registrate 649 guarigioni. I ricoverati per-19 sono 92 (-1) di cui 3 in terapia intensiva: 36 nell’ospedale di Potenza; 56 (di cui 3 in TI) in quello di Matera. Nel complesso gli attuali positivi residenti insono 13.996. L'articolo proviene da Italia Sera.

