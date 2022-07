Covid, le notizie di oggi. Bollettino: 63.837 casi e 207 decessi. Tasso 20,1% (Di giovedì 28 luglio 2022) In calo i ricoveri ordinari (-30) e le terapie intensive (-10). Cambia segno la curva dei ricoveri Covid. Dopo l'ultimo mese in salita, il numero dei pazienti segna una lieve diminuzione, mentre resta stabile il dato delle terapie intensive. Questa la stima della federazione delle aziende sanitarie e ospedaliere. Ema esamina il farmaco anti-tumore sabizabulina contro il virus. Biden guarito dal Covid: "Mi sento benissimo" Leggi su tg24.sky (Di giovedì 28 luglio 2022) In calo i ricoveri ordinari (-30) e le terapie intensive (-10). Cambia segno la curva dei ricoveri. Dopo l'ultimo mese in salita, il numero dei pazienti segna una lieve diminuzione, mentre resta stabile il dato delle terapie intensive. Questa la stima della federazione delle aziende sanitarie e ospedaliere. Ema esamina il farmaco anti-tumore sabizabulina contro il virus. Biden guarito dal: "Mi sento benissimo"

