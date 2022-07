Covid Italia, Gimbe: -25% casi in 7 giorni ma +24% morti (Di giovedì 28 luglio 2022) (Adnkronos) – Calano per la seconda settimana consecutiva i nuovi contagi Covid in Italia. Secondo il monitoraggio indipendente della Fondazione Gimbe, nei 7 giorni dal 20 al 26 luglio, rispetto ai 7 giorni precedenti, i nuovi casi di infezione da Sars-CoV-2 scendono del 25% (473.820 vs 631.693, con una media mobile a 7 giorni che sfiora i 68mila contagi al giorno), mentre continuano ad aumentare i nuovi decessi, con un +23,8% (1.019, di cui 75 riferiti a periodi precedenti, vs 823) e una media di 146 morti al giorno contro i 118 della settimana precedente. Il dato degli attualmente positivi segna un -4% (1.395.433 vs 1.452.941, -57.508), come pure quello delle persone in isolamento domiciliare (1.383.875 vs 1.441.553, -57.678). Prosegue, ma frena, ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 28 luglio 2022) (Adnkronos) – Calano per la seconda settimana consecutiva i nuovi contagiin. Secondo il monitoraggio indipendente della Fondazione, nei 7dal 20 al 26 luglio, rispetto ai 7precedenti, i nuovidi infezione da Sars-CoV-2 scendono del 25% (473.820 vs 631.693, con una media mobile a 7che sfiora i 68mila contagi al giorno), mentre continuano ad aumentare i nuovi decessi, con un +23,8% (1.019, di cui 75 riferiti a periodi precedenti, vs 823) e una media di 146al giorno contro i 118 della settimana precedente. Il dato degli attualmente positivi segna un -4% (1.395.433 vs 1.452.941, -57.508), come pure quello delle persone in isolamento domiciliare (1.383.875 vs 1.441.553, -57.678). Prosegue, ma frena, ...

riotta : Pacta sunt servanda Il Commissario @PaoloGentiloni ammonisce: il prossimo governo #Italia dovrà comunque seguire gl… - GiovaQuez : Sen. Granato (Ancora Italia): 'Un virus quello del #Covid_19 non letale a differenza dei vaccini che continuano a f… - Agenzia_Ansa : Il premio Nobel per la fisica nel 2021 Giorgio Parisi spiega l'importanza della quarta dose per gli over 60. Il fis… - seb5113910 : RT @VinnieVegaPF: Decessi #COVID19 Italia: 1-gen / 27-lug 2020: 35.112 1-gen / 27-lug 2022: 34.035 Con il trend di crescita attuale, i dec… - Prudenzi4 : Non vorrei che concentrandosi sul vaccino per il covid si dimentichino tutti gli altri vaccini. Italia longeva. Un… -