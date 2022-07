Covid, il contagio rallenta in tutte le regioni: aumentano le reinfezioni dei guariti (Di giovedì 28 luglio 2022) Continua, per la seconda settimana consecutiva, il calo di nuovi casi di Covid - 19 in Italia. Dal 20 al 26 luglio 2022, le nuove infezioni sono state 473.820 rispetto alle 631.693 della settimana ... Leggi su globalist (Di giovedì 28 luglio 2022) Continua, per la seconda settimana consecutiva, il calo di nuovi casi di- 19 in Italia. Dal 20 al 26 luglio 2022, le nuove infezioni sono state 473.820 rispetto alle 631.693 della settimana ...

guerino1988 : RT @laura_lauril: Nn occorre essere laureati x capire che coloro che lavorano x via telematica nn provocano alcun contagio COVID.Ormai è ri… - Olivieri2Va : RT @EmMicucci: A oggi dal 1 settembre a #scuola non ci saranno nemmeno #mascherine (obbligo finisce il 31 agosto per legge) e #finestreaper… - SoniaSamoggia : RT @fanpage: Un team di ricerca internazionale ha determinato che circa il 5% dei pazienti Covid soffre di disturbi all’olfatto e al gusto… - fanpage : Un team di ricerca internazionale ha determinato che circa il 5% dei pazienti Covid soffre di disturbi all’olfatto… - siracusaoggi : (Covid sette giorni: in Sicilia continua la frenata del contagio, Siracusa -32,28%) - -