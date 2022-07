Covid, Gimbe: +17% quarte dosi in 7 giorni, 'campagna non decolla' (Di giovedì 28 luglio 2022) Milano, 28 lug. (Adnkronos Salute) - "Non decolla" in Italia la campagna per la somministrazione della quarta dose di vaccino anti-Covid, secondo l'ultimo monitoraggio indipendente della Fondazione Gimbe. "Al 27 luglio (aggiornamento ore 6.19) - si legge nel report - sono state somministrate 2.139.397 quarte dosi, con una media mobile di 51.815 somministrazioni al giorno, in lieve aumento rispetto alle 44.169 della scorsa settimana (+17,3%)". Ma "rimane ancora molto lontano il target di 100mila somministrazioni" quotidiane, "fissato dalle linee di indirizzo dell'Unità per il completamento della campagna vaccinale". In base alla platea ufficiale destinataria del secondo booster (16.538.230 persone, di cui 6.148.340 nella fascia 60-69 anni, 5.053.186 nella fascia 70-79 ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 28 luglio 2022) Milano, 28 lug. (Adnkronos Salute) - "Non" in Italia laper la somministrazione della quarta dose di vaccino anti-, secondo l'ultimo monitoraggio indipendente della Fondazione. "Al 27 luglio (aggiornamento ore 6.19) - si legge nel report - sono state somministrate 2.139.397, con una media mobile di 51.815 somministrazioni al giorno, in lieve aumento rispetto alle 44.169 della scorsa settimana (+17,3%)". Ma "rimane ancora molto lontano il target di 100mila somministrazioni" quotidiane, "fissato dalle linee di indirizzo dell'Unità per il completamento dellavaccinale". In base alla platea ufficiale destinataria del secondo booster (16.538.230 persone, di cui 6.148.340 nella fascia 60-69 anni, 5.053.186 nella fascia 70-79 ...

