Covid, Bassetti: "Su quarte dosi è mancato regista esterno come Figliuolo" (Di giovedì 28 luglio 2022) Milano, 28 lug. (Adnkronos Salute) - "Purtroppo c'è da dire che questa campagna vaccinale 2022 rende ancora più merito al grande lavoro fatto dal generale Francesco Paolo Figliuolo", ex commissario straordinario per l'emergenza Covid. "Oggi manca completamente un regista esterno come è stato lui nel 2021". Ne è convinto Matteo Bassetti, direttore della Clinica di Malattie infettive al Policlinico San Martino di Genova. "Pensate che disastro sarebbe stata la campagna vaccinale" per le prime dosi "se fosse stata gestita dagli stessi che stanno gestendo le quarte dosi - dice all'Adnkronos Salute - Meno male che c'è stato Figliuolo che ci ha permesso di vaccinarci nel 90% dei casi. Quindi un applauso ancora più forte oggi ...

