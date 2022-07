Covid, allo studio vaccino nasale: promettente anche contro contagi (Di giovedì 28 luglio 2022) (Adnkronos) – Non si ferma il cammino degli scienziati verso la meta di un vaccino anti-Covid nasale. In molti lo stanno studiando. E il tema torna d’attualità con una nuova ricerca pubblicata su ‘mBio’, rivista open access dell’American Society for Microbiology. Nel nuovo lavoro un team di ricercatori Usa mostra le potenzialità di un vaccino mucosale a base di batteriofagi (o fagi), cioè virus che infettano esclusivamente batteri e che vengono utilizzati, facendo loro esprimere un pezzetto di Sars-CoV-2, per indurre una risposta immunitaria a livello della mucosa nasale. La dote principale? Gli scienziati parlano di efficacia anche contro il contagio. Il ‘santo graal’ per chi studia vaccini contro Covid-19 è uno ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 28 luglio 2022) (Adnkronos) – Non si ferma il cammino degli scienziati verso la meta di unanti-. In molti lo stanno studiando. E il tema torna d’attualità con una nuova ricerca pubblicata su ‘mBio’, rivista open access dell’American Society for Microbiology. Nel nuovo lavoro un team di ricercatori Usa mostra le potenzialità di unmucosale a base di batteriofagi (o fagi), cioè virus che infettano esclusivamente batteri e che vengono utilizzati, facendo loro esprimere un pezzetto di Sars-CoV-2, per indurre una risposta immunitaria a livello della mucosa. La dote principale? Gli scienziati parlano di efficaciailo. Il ‘santo graal’ per chi studia vaccini-19 è uno ...

