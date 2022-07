Covid: 796 positivi a Bergamo nelle ultime 24 ore, 8mila in isolamento (Di giovedì 28 luglio 2022) Sono 8.146 i soggetti residenti in provincia di Bergamo in isolamento obbligatorio perché positivi al Covid; 796 quelli segnalati giovedì 28 luglio. In Lombardia sono 7.699 a fronte di 42.006 tamponi effettuati (il 18,2% del totale). Negli ospedali del territorio diminuiscono i ricoverati nelle terapie intensive (-9) e scendono nei reparti (-21). Sono 37 i decessi. I dati di oggi: – i tamponi effettuati: 42.006, totale complessivo: 39.975.815 – i nuovi casi positivi: 7.669 – in terapia intensiva: 49 (-9) – i ricoverati non in terapia intensiva: 1.529 (-21) – i decessi, totale complessivo: 41.463 (+37) I nuovi casi per provincia: Milano: 2.149 di cui 756 a Milano città;Bergamo: 796; Brescia: 1.125; Como: 361; Cremona: 302; Lecco: 212; Lodi: 234; Mantova: 416; Monza e ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 28 luglio 2022) Sono 8.146 i soggetti residenti in provincia diinobbligatorio perchéal; 796 quelli segnalati giovedì 28 luglio. In Lombardia sono 7.699 a fronte di 42.006 tamponi effettuati (il 18,2% del totale). Negli ospedali del territorio diminuiscono i ricoveratiterapie intensive (-9) e scendono nei reparti (-21). Sono 37 i decessi. I dati di oggi: – i tamponi effettuati: 42.006, totale complessivo: 39.975.815 – i nuovi casi: 7.669 – in terapia intensiva: 49 (-9) – i ricoverati non in terapia intensiva: 1.529 (-21) – i decessi, totale complessivo: 41.463 (+37) I nuovi casi per provincia: Milano: 2.149 di cui 756 a Milano città;: 796; Brescia: 1.125; Como: 361; Cremona: 302; Lecco: 212; Lodi: 234; Mantova: 416; Monza e ...

