Covid 19 in Campania, bollettino del 27 luglio: 5.539 positivi (Di giovedì 28 luglio 2022) Covid 19 in Campania: il bollettino di ieri, mercoledì 27 luglio, parla di 5.539 nuovi positivi su 27.747 tamponi analizzati. I positivi del giorno al Covid 19 in Campania sono 5.539 di cui positivi all’antigenico 5.187 e al molecolare 352. I test sono 27.747 di cui antigenici 23.130 e molecolari 4.617. Sette i decessi. Questo Leggi su 2anews (Di giovedì 28 luglio 2022)19 in: ildi ieri, mercoledì 27, parla di 5.539 nuovisu 27.747 tamponi analizzati. Idel giorno al19 insono 5.539 di cuiall’antigenico 5.187 e al molecolare 352. I test sono 27.747 di cui antigenici 23.130 e molecolari 4.617. Sette i decessi. Questo

MadaioRosario : RT @VincenzoDeLuca: ??#COVID19, IL BOLLETTINO ORDINARIO DELLA REGIONE CAMPANIA (28 LUGLIO 2022) Ecco l’aggiornamento?? - ptvtelenostra : COVID IN CAMPANIA, 5539 POSITIVI E 7 DECESSI - - TV7Benevento : Covid. In Campania in calo tasso posività e ricoveri. - - cronachecampane : Covid in Campania in calo tasso posività e ricoveri #Covid #tassodipositività #terapiaintensiva - SkyTG24 : Covid Campania, 5.539 nuovi casi. Calano i ricoveri -