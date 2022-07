Covid - 19 | 60 381 nuovi casi e altri 199 morti

(Di giovedì 28 luglio 2022) Sono 60.381 idi coronavirus registrati in Italia a fronte di 296.304 tamponi eseguiti. Il tasso di positività è del 20,4%, in aumento dello 0,3% rispetto alla giornata di mercoledì. Nelle ...

