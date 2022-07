Così High School Musical 3 spegne le voci sui ritorni di Zac Efron e Vanessa Hudgens, ma non è detta l’ultima parola (Di giovedì 28 luglio 2022) Per i fan è bastata una foto ad accendere le speranze per High School Musical 3 e i ritorni di Zac Efron e Vanessa Hudgens. Dopo che i due attori, lanciati dal franchise cinematografico degli anni 2000, si sono fatti ritrarre davanti il celebre liceo dove sono ambientate le vicende dei film e poi della serie tv, i fan hanno iniziato a credere che, prima o poi, Troy e Gabriella sarebbero tornati. Le loro speranze sono state spente da uno degli attori, Corbin Bleu, ex collega di Efron e della Hudgens, che nella terza stagione riprende il ruolo di Chad Danforth dal film originale, e dallo showrunner Tim Federle. Tuttavia, non è detta l’ultima parola: “Mentirei se dicessi che c’è ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 28 luglio 2022) Per i fan è bastata una foto ad accendere le speranze per3 e idi Zac. Dopo che i due attori, lanciati dal franchise cinematografico degli anni 2000, si sono fatti ritrarre davanti il celebre liceo dove sono ambientate le vicende dei film e poi della serie tv, i fan hanno iniziato a credere che, prima o poi, Troy e Gabriella sarebbero tornati. Le loro speranze sono state spente da uno degli attori, Corbin Bleu, ex collega die della, che nella terza stagione riprende il ruolo di Chad Danforth dal film originale, e dallo showrunner Tim Federle. Tuttavia, non è: “Mentirei se dicessi che c’è ...

__High_hopes_ : Siamo proprio dei ?? con una passione sfrenata per i pali è così punto - writeaboutlou : @freelikewave io ti capisco molto. la mia crush per lui da quando era così ???? in dream high - __High_hopes_ : RT @MartyyyP: Criticate gli altri ma voi non siete da meno. Su certe cose dovete crescere perché non si può fare drama per un cazzo di like… - __High_hopes_ : RT @its__unre4ll: QUESTO MOMENTO COSÌ TRAGICOMICO - __High_hopes_ : RT @sore_bionda: qui mattia si è preso tutto il mio cuore, mentre lo guardo ballare mi sembra di star leggendo una poesia d'amore, è così d… -

PNRR: anche l'Università di Parma nel nuovo Centro Nazionale di Supercalcolo Nasce così il Centro Nazionale di Ricerca in High Performance Computing, Big Data e Quantum Computing che, proposto dall'INFN Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, conta 51 membri fondatori ... Pd e soci puntano ad un pareggio ... nasce il Centro nazionale di Supercalcolo Nasce Icsc, il Centro Nazionale di Ricerca in High ... Mario Draghi è arcistufo del 'bipolarismo' dei 5 Stelle: 'Se continuano così me ne... I militanti del ... Tom's Hardware Italia Nasceil Centro Nazionale di Ricerca inPerformance Computing, Big Data e Quantum Computing che, proposto dall'INFN Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, conta 51 membri fondatori ...... nasce il Centro nazionale di Supercalcolo Nasce Icsc, il Centro Nazionale di Ricerca in... Mario Draghi è arcistufo del 'bipolarismo' dei 5 Stelle: 'Se continuanome ne... I militanti del ... Prova, Seat Arona: il restyling è dal sapore hi-tech