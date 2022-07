Cosa ha fatto Jannik Sinner contro Munar? Il gesto di sportività che ha fatto esplodere il pubblico

Leggi su oasport

(Di giovedì 28 luglio 2022) Ierinel torneo ATP 250 di Umago, in Croazia, si è qualificato ai quarti di finale sulla terra rossa dopo aver sconfitto in due set lo spagnolo Jaume, numero 59 del mondo, con un duplice 6-4 dopo quasi due ore di gioco. Ora l’azzurro affronterà un altro spagnolo, Roberto Carballes Baena, numero 86 ATP: i due si sono già affrontati nel 2022 al Roland Garros, con vittoria in quattro set di. Ieri però c’è stato un momento di grandesul punteggio di 6-4 4-3 30-0:ha tentato il serve & volley ma non ha chiuso con il colpo al volo, esponendosi al passante di. Il colpo dello spagnolo non è stato definitivo e l’azzurro ha parato il passante, ma con la racchetta ha toccato la rete. Il giudice di sedia non se ne è avveduto e ...