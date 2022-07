Cosa fanno insieme Elena Santarelli, Costanza Caracciolo e Federica Nargi? I fan sono sconvolti (Di giovedì 28 luglio 2022) Elena Santarelli sfrenata e disinibita sui social. Ecco Cosa ha fatto insieme alle modelle Costanza Caracciolo e Federica Nargi in una calda isola spagnola È tempo di vacanza per tre bellissime e famosissime modelle italiane che hanno deciso di trascorrere alcune giornate insieme. Parliamo di Elena Santarelli, Costanza Caracciolo e Federica Nargi. La prima, classe '81 e originaria di Latina, è anche conduttrice e attrice; tra i suoi film più famosi ricordiamo Il pranzo della domenica di Carlo Vanzina e Vita Smeralda di Jerry Calà. La Nargi e la Caracciolo si sono conosciute nel 2008, ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di giovedì 28 luglio 2022)sfrenata e disinibita sui social. Eccoha fattoalle modellein una calda isola spagnola È tempo di vacanza per tre bellissime e famosissime modelle italiane che hanno deciso di trascorrere alcune giornate. Parliamo di. La prima, classe '81 e originaria di Latina, è anche conduttrice e attrice; tra i suoi film più famosi ricordiamo Il pranzo della domenica di Carlo Vanzina e Vita Smeralda di Jerry Calà. Lae lasiconosciute nel 2008, ...

