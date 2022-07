Corriere dello Sport – Inter | Skriniar pronto a restare Ma se arriva la super offerta…

Leggi su justcalcio

(Di giovedì 28 luglio 2022) 2022-07-28 15:34:00 Riportiamo di seguito quanto pubblicato poco fa dal: APPIANO – Milansente l’odore del campo, non quello del mercato. Ieri lo slovacco ha lavorato per il secondo giorno consecutivo con i compagni e oggi pomeriggio disputerà un pezzo dell’allenamento congiunto contro la Pro Sesto. Dopo le settimane di sedute differenziate, durante le vacanze e alla Pinetina, èper “riappropriarsi” dell’, la squadra che non ha mai “mollato” neppure quando il suo trasferimento al Psg sembrava questione di giorni. Guarda la gallery, allenamento con gli elastici: Lautaro e Correa carichi Le strade del mercato Attorno a lui e alla sua vendita è calato il silenzio. O meglio, le indiscrezioni circolano perché il Psg non ha ancora trovato un difensore di valore e il ...