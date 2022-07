Corriere dello Sport – “Il Chelsea punta Dumfries: pronta l’offerta all’Inter” (Di giovedì 28 luglio 2022) 2022-07-27 22:11:12Non ci risulta al momento nessuna smentita a riguardo dell’ultima notizia pubblicata dal Corriere dello Sport: L’Inter non riesce a dormire sonni tranquilli in questa sessione di mercato, perché un altro elemento dell’11 titolare di Simone Inzaghi è finito nel mirino di una delle big del calcio europeo. Dopo la lunga corte del Paris Saint-Germain nei confronti di Milan Skriniar, terminata con un nulla di fatto, ora è Denzel Dumfries a ricevere fortissime attenzioni dall’estero. Guarda il video Milan e Inter: il mercato visto dai tifosi Dj Ringo e Ruggeri Il Chelsea prepara l’assalto a Dumfries L’esterno olandese – prelevato la scorsa estate dal PSV Eindhoven per 12,5 milioni di euro più 2,5 di bonus – ha disputato una buona prima stagione con la maglia ... Leggi su justcalcio (Di giovedì 28 luglio 2022) 2022-07-27 22:11:12Non ci risulta al momento nessuna smentita a riguardo dell’ultima notizia pubblicata dal: L’Inter non riesce a dormire sonni tranquilli in questa sessione di mercato, perché un altro elemento dell’11 titolare di Simone Inzaghi è finito nel mirino di una delle big del calcio europeo. Dopo la lunga corte del Paris Saint-Germain nei confronti di Milan Skriniar, terminata con un nulla di fatto, ora è Denzela ricevere fortissime attenzioni dall’estero. Guarda il video Milan e Inter: il mercato visto dai tifosi Dj Ringo e Ruggeri Ilprepara l’assalto aL’esterno olandese – prelevato la scorsa estate dal PSV Eindhoven per 12,5 milioni di euro più 2,5 di bonus – ha disputato una buona prima stagione con la maglia ...

