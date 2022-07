Cori pro-Putin dai tifosi del Fenerbahce: l’UEFA apre indagine (Di giovedì 28 luglio 2022) l’UEFA ha aperto una indagine sui Cori pro-Putin che si sono sentiti ieri sera a Istanbul, partiti dal settore occupato dai tifosi del Fenerbahce durante la gara dei preliminari di Champions League tra la squadra turca e gli ucraini della Dinamo Kiev, una delle principali squadre ucraine. In una nota l’UEFA ha spiegato che l’inchiesta Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di giovedì 28 luglio 2022)ha aperto unasuipro-che si sono sentiti ieri sera a Istanbul, partiti dal settore occupato daideldurante la gara dei preliminari di Champions League tra la squadra turca e gli ucraini della Dinamo Kiev, una delle principali squadre ucraine. In una notaha spiegato che l’inchiesta Calcio e Finanza.

