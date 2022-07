Cori contro la Lazio nel Dybala day, la giornalista «Non volevo offendere nessuno, ma chiedo scusa ai tifosi» (Di giovedì 28 luglio 2022) Dopo il piccolo “incidente”, capitato in diretta durante la presentazione ufficiale di Dybala alla Roma e la richiesta ufficiale delle scuse da parte della Lazio, è arrivato anche il chiarimento della giornalista Sky interessata Sara Benci. Durante la diretta Sky dell’evento infatti dalla curva dello stadio si sono sollevati alcuni Cori che insultavano la Lazio, e la reazione della giornalista Sara Benci, appena tornata con la linea in studio, è stata: «Mi stavo gustando anche un po’ di Cori…». Questo ha fatto infuriare prima i tifosi e poi anche il club biancoceleste, ma la giornalista di Sky sul suo profilo social si è difesa così «Mi dispiace che quanto andato in onda ieri in occasione della presentazione di Dybala ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 28 luglio 2022) Dopo il piccolo “incidente”, capitato in diretta durante la presentazione ufficiale dialla Roma e la richiesta ufficiale delle scuse da parte della, è arrivato anche il chiarimento dellaSky interessata Sara Benci. Durante la diretta Sky dell’evento infatti dalla curva dello stadio si sono sollevati alcuniche insultavano la, e la reazione dellaSara Benci, appena tornata con la linea in studio, è stata: «Mi stavo gustando anche un po’ di…». Questo ha fatto infuriare prima ie poi anche il club biancoceleste, ma ladi Sky sul suo profilo social si è difesa così «Mi dispiace che quanto andato in onda ieri in occasione della presentazione di...

