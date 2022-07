Conte: “Dal Pd il colpo di pistola che ha scatenato le crisi. Dialogo con i dem? Possibile solo se si schierano con i più deboli” (Di giovedì 28 luglio 2022) Da un lato punta il dito contro il Pd che con quel “colpo di pistola che ha scatenato la crisi“, dall’altro però Giuseppe Conte non chiude definitivamente la porta al partito di Enrico Letta: “Un Dialogo col Pd non lo escludiamo”, dice il presidente del Movimento 5 stelle in un’intervista rilasciata a Tpi, sottolineando che “ci saranno le premesse solo se il Pd vorrà schierarsi a favore dei più deboli, del lavoro, dei più giovani, delle donne”. Conte precisa comunque, senza mezzi termini, l’impossibilità di allearsi “con personalità litigiose che non riescono a mettersi d’accordo su nulla” e cita Calenda, Brunetta, Renzi e Di Maio: “Non pare Possibile realizzare alcun tipo di programma” con loro, afferma. “Non si ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 28 luglio 2022) Da un lato punta il dito contro il Pd che con quel “diche hala“, dall’altro però Giuseppenon chiude definitivamente la porta al partito di Enrico Letta: “Uncol Pd non lo escludiamo”, dice il presidente del Movimento 5 stelle in un’intervista rilasciata a Tpi, sottolineando che “ci saranno le premessese il Pd vorrà schierarsi a favore dei più, del lavoro, dei più giovani, delle donne”.precisa comunque, senza mezzi termini, l’impossibilità di allearsi “con personalità litigiose che non riescono a mettersi d’accordo su nulla” e cita Calenda, Brunetta, Renzi e Di Maio: “Non parerealizzare alcun tipo di programma” con loro, afferma. “Non si ...

