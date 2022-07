Conte a caccia di candidati: «Santoro? Parleremo anche con lui. Di Battista? Con lui discorso diverso» (Di giovedì 28 luglio 2022) Che Enrico Letta possa ripensarci su una possibile alleanza Pd-M5s, neanche Giuseppe Conte conserva la minima speranza: «Al momento non mi sembra esistano queste condizioni» ha spiegato il presidente Cinque Stelle in un’intervista a Tpi. All’ex premier non resta quindi che immaginare chi possa correre assieme al Movimento per il voto del 25 settembre: «Il nostro campo è aperto a chi ha a cuore i principi costituzionali e non è disponibile a barattarli con il prestigio di una singola persona. E siamo aperti a tutte le componenti della società civile che ritengono fondamentale l’eguaglianza sostanziale come recita l’art. 3 della Costituzione italiana». L’apertura a Santoro Con diversi big fuori dai giochi in attesa di risolvere la questione del limite al doppio mandato, Conte immagina i primi nomi da poter ... Leggi su open.online (Di giovedì 28 luglio 2022) Che Enrico Letta possa ripensarci su una possibile alleanza Pd-M5s, neGiuseppeconserva la minima speranza: «Al momento non mi sembra esistano queste condizioni» ha spiegato il presidente Cinque Stelle in un’intervista a Tpi. All’ex premier non resta quindi che immaginare chi possa correre assieme al Movimento per il voto del 25 settembre: «Il nostro campo è aperto a chi ha a cuore i principi costituzionali e non è disponibile a barattarli con il prestigio di una singola persona. E siamo aperti a tutte le componenti della società civile che ritengono fondamentale l’eguaglianza sostanziale come recita l’art. 3 della Costituzione italiana». L’apertura aCon diversi big fuori dai giochi in attesa di risolvere la questione del limite al doppio mandato,immagina i primi nomi da poter ...

