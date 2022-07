(Di giovedì 28 luglio 2022) “Arriverà a breve una smentita che nega”. Matteo Salvini passa all’attacco dopo la pubblicazione su La Stampa di alcuni documenti riservati riferiti ai colloqui che sarebbero intercorsi tra il funzionario dell’Ambasciata russa a Roma, Oleg Kostyukov e il consigliere diplomatico del Carroccio, Antonio Capuano, dai quali emergerebbe “l’interesse di Mosca per le sorti del governo italiano”. “Il funzionario dell’ambasciata russa Kostyukov – si legge nell’articolo – domandò all’emissario di Salvini: i ministri leghisti sono intenzionati a dimettersi?”., Salvini: “È gravissimo che qualcuno diffonda queste fake news” “Aiitaliani non risulta nulla di simile”, ha detto ancora Matteo Salvini, ed “è gravissimo che qualcuno diffonda queste fake news”. “Capisco il nervosismo – ha detto ancora il leader della ...

AGI - Nuovidi ingerenze russe per far cadere il governo Draghi. Ad alimentarli una ricostruzione ... si sostiene che, tra il 27 e il 28 maggio, vi sarebbero statitra il consigliere ...Nel corso di questi, nel maggio di quest'anno, il funzionario avrebbe chiesto all'uomo d ... farebbero pensare che molti deiavanzati in alcuni ambienti politici in merito alla caduta ... Contatti sospetti tra Russia e Lega, i Servizi smentisco Il sottosegretario con delega all'intelligence prende le distanze dal contenuto del documento citato dalla 'Stampa' sul presunto "interesse di Mosca per le sorti del governo italiano" con i "colloqui ...La costruzione della coalizione di centrosinistra va avanti fra accelerate, sospetti, incertezze e veti. Il front runner Enrico Letta corre sui pezzi di vetro, ...