Contatti Lega-Russia prima della crisi di governo | Gabrielli chiarisce | «Non sono informazioni dell’intelligence italiana»

Leggi su open.online

(Di giovedì 28 luglio 2022) Non arriverebbero dalle fila dei Servizi segreti italiani lepubblicate oggi da La Stampa su una presunta pressione da partesui ministriper far cadere ilDraghi. Arriva dal sottosegretario Francola «smentita istituzionale» evocata questa mattina da Matteo Salvini, che ha più volte negato le vicende raccontate dal quotidiano torinese. In una nota dell’Autorità deta alla sicurezzaRepubblica,ha chiarito che quelle notizie apparse su La Stampa «circa l’attribuzione all’intelligence nazionale di asserita interlocuzioni tra l’avvocato Capuano e rappresentanti dell’AmbasciataFederazione Russa in Italia, per far cadere il ...