(Di giovedì 28 luglio 2022) ROMA (ITALPRESS) – “In Italia, la percentuale di professionisti epresenti nel mondo del lavoro pubblico e privato è più bassa rispetto ai grandi paesi europei. Questa è la principale causa delle difficoltà per la mancataeconomica che fatica a decollare”. Lo dichiara Francesco, Segretario Generale diin ordine alla difficoltà di collocamento che trovano le figure con altanel nostro Paese.“La particolare struttura dell'economia italiana – continua– fatta da una parte da imprese piccole e piccolissime, e dall'altra da una Pubblica Amministrazione in corso di veloce rinnovamento, non aiuta ad utilizzare a pieno personale altamente qualificato che costituisce le categorie dei quadri, dei ...

MasterblogBo : #websuggestion #italy #notizie #flash Confintesa, Prudenzano “No ripresa perchè mancano alte professionalità” -… - restoalsud : #territorio #sud #lavoro Confintesa, Prudenzano “No ripresa perchè mancano alte professionalità” - - Tele_Nicosia : Confintesa, Prudenzano “No ripresa perchè mancano alte professionalità” - blogsicilia : #notizie #sicilia Confintesa, Prudenzano “No ripresa perchè mancano alte professionalità” - - peppe_piccione : RT @ConfintesaTweet: #AlteProfessionalità, #Prudenzano (#Confintesa): In #Italia, la figura dei #Quadri è più bassa rispetto agli altri Pae… -

Il Tempo

Lo afferma Francesco, Segretario Generale di, commentando i dati Eurostat che dimostrano come l'impiego delle Alte Professionalità e dei Quadri in Italia sia notevolmente basso, ...Lo afferma Francesco, Segretario Generale di, commentando i dati Eurostat che dimostrano come l'impiego delle Alte Professionalità e dei Quadri in Italia sia notevolmente basso, ... Confintesa, Prudenzano “No ripresa perchè mancano alte professionalità” ROMA (ITALPRESS) - "In Italia, la percentuale di professionisti e alte professionalità presenti nel mondo del lavoro pubblico e privato è più bassa risp ...Puoi acconsentire all’utilizzo di tali tecnologie utilizzando il pulsante “Accetta”, chiudendo questa informativa, proseguendo la navigazione di questa pagina, interagendo con un link o un pulsante al ...