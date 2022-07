Confesso la mia attrazione sinistra per Balotelli. Nel Napoli dei bad boys ci starebbe benissimo (Di giovedì 28 luglio 2022) Sarà la Sindrome della Crocerossina, sarà la convinzione – assurda, fuori dal mondo – di poterlo un po’ cambiare, un po’ smussare, sarà semplicemente il malinconico ricordo di quella seggiàta che trafisse Neuer e ci consegnò una delle esultanze più iconiche della storia recente. Sarà che le relazioni che non si consumano restano in gola, galleggiano, fino a presentare il conto, un conto salatissimo. Sarà quella massima secondo cui il cuore ha le sue ragioni, che la ragione non conosce. Saranno tutte queste cose a spingermi qui, reo Confesso, a scrivere dei miei peccati: ho un’attrazione sinistra per Mario Balotelli. Sin da quando ero poco più che un bambino. E ogni volta che flirta con De Laurentiis ricordandogli e ricordandoci la sua voglia di Napoli (l’ultima volta ieri), il mio cuore ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 28 luglio 2022) Sarà la Sindrome della Crocerossina, sarà la convinzione – assurda, fuori dal mondo – di poterlo un po’ cambiare, un po’ smussare, sarà semplicemente il malinconico ricordo di quella seggiàta che trafisse Neuer e ci consegnò una delle esultanze più iconiche della storia recente. Sarà che le relazioni che non si consumano restano in gola, galleggiano, fino a presentare il conto, un conto salatissimo. Sarà quella massima secondo cui il cuore ha le sue ragioni, che la ragione non conosce. Saranno tutte queste cose a spingermi qui, reo, a scrivere dei miei peccati: ho un’per Mario. Sin da quando ero poco più che un bambino. E ogni volta che flirta con De Laurentiis ricordandogli e ricordandoci la sua voglia di(l’ultima volta ieri), il mio cuore ...

napolista : Confesso la mia attrazione sinistra per Balotelli. Nel Napoli dei bad boys ci starebbe benissimo Vuole giocare al… - keccov : vi confesso che seppur tollerante, vedere un esercito di imbecilli che parlano di Parisi mi sta irritando. Per fort… - Dameteedavatte : @04Carmen20 @Emma30564035 @Marco__Samp @1970Riccardo Confesso a Dio onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho… - iam_medusa_ : Bolla ?? io non sono credente lo confesso, ma ho davvero bisogno di tutte le vostre preghiere o good vibes per mia n… - The_IAM_guy : @LaDemonologa @cicisbrinzi84 Confesso che il mortacci e cazzi tua sono esplosi solo nella mia mente... Il tutto è s… -