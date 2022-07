Conference League 2022/23, risultati secondo turno: Astana fuori, Fiorentina testa di serie. AZ avanti (Di giovedì 28 luglio 2022) In archivio anche il ritorno del secondo turno di qualificazione della Conference League 2022/23. Tra i tantissimi risultati di giornata, ce n’è uno che interessa da vicino la Fiorentina. Con l’eliminazione dell’Astana (sconfitta dai polacchi del Rakow), la squadra di Italiano è sicura di essere tra le teste di serie nel sorteggio dei play-off. Goleada dello Slavia Praga contro il St Josephs (7-0), turno superato anche dagli olandesi dell’AZ Alkmaar che battono per 4-0 il Tuzia City. Nei link in basso tutti i risultati e gli accoppiamenti del terzo turno preliminare. Tutto facile per gli Young Boys: 3-0 al Liepaja. I risultati DEL secondo ... Leggi su sportface (Di giovedì 28 luglio 2022) In archivio anche il ritorno deldi qualificazione della/23. Tra i tantissimidi giornata, ce n’è uno che interessa da vicino la. Con l’eliminazione dell’(sconfitta dai polacchi del Rakow), la squadra di Italiano è sicura di essere tra le teste dinel sorteggio dei play-off. Goleada dello Slavia Praga contro il St Josephs (7-0),superato anche dagli olandesi dell’AZ Alkmaar che battono per 4-0 il Tuzia City. Nei link in basso tutti ie gli accoppiamenti del terzopreliminare. Tutto facile per gli Young Boys: 3-0 al Liepaja. IDEL...

sportface2016 : Arriva un verdetto importante dalla Conference League per la #Fiorentina - MihneaSecCeFeCe : UEFA Europa Conference League, anno domini 2022. - CarlettoLecler1 : @Jinglejunglebun @im_jordanv @NicoSchira Fino a due anni da avresti sbavato per vince anche una conference league p… - calcioscozzese : Sconfitta 1-0 in casa, sconfitta 2-0 in Irlanda:il Motherwell saluta in maniera indegna la Conference League con un… - RSIsport : ?????? Sarà l'Hapoel Beer Sheva ad affrontare il Lugano nel terzo turno preliminare di Conference League.… -