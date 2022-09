Con 4R di agosto - A richiesta CliQ, il volume coi segreti dei fotografi automotive (Di giovedì 28 luglio 2022) Vi siete mai chiesti chi sono, come lavorano e dove vanno a scattare le loro immagini i fotografi di Quattroruote? Dove ritraggono, pista di Vairano a parte, le auto protagoniste delle prove su strada e di quelle speciali? E quali siano i segreti del loro mestiere? Se avete queste (e altre) curiosità, non perdete CliQ, il fascicolo speciale disponibile a richiesta (con supplemento di 5,90 euro) con Quattroruote di agosto. Abbiamo chiesto a cinque dei professionisti che abitualmente lavorano con noi di scegliere dieci location in varie parti d'Italia, da ritrarre, insieme con i veicoli messi a disposizione dal partner BMW (due versioni della i4 e lo scooter elettrico CO 04), svelando trucchi, attrezzature e tecniche utilizzati per ogni immagine. Esperti al lavoro. Il volumetto, di 96 ... Leggi su quattroruote (Di giovedì 28 luglio 2022) Vi siete mai chiesti chi sono, come lavorano e dove vanno a scattare le loro immagini idi Quattroruote? Dove ritraggono, pista di Vairano a parte, le auto protagoniste delle prove su strada e di quelle speciali? E quali siano idel loro mestiere? Se avete queste (e altre) curiosità, non perdete, il fascicolo speciale disponibile a(con supplemento di 5,90 euro) con Quattroruote di. Abbiamo chiesto a cinque dei professionisti che abitualmente lavorano con noi di scegliere dieci location in varie parti d'Italia, da ritrarre, insieme con i veicoli messi a disposizione dal partner BMW (due versioni della i4 e lo scooter elettrico CO 04), svelando trucchi, attrezzature e tecniche utilizzati per ogni immagine. Esperti al lavoro. Iltto, di 96 ...

DPCgov : ?? Tra luglio e agosto in Europa gli #incendi boschivi hanno bruciato una superficie di oltre 425 mila ettari. E la… - ScaltritiLab : Agosto 2022. Vaccinatevi contro la Polio. Il cancro non si cura con le tisane. I virus non si trattano con antibio… - matteosalvinimi : Sbarchi con la Lega al ministero dell’Interno nell’agosto 2019: 1.268. Sbarchi con il Pd nello stesso periodo di qu… - necvinecdolo : RT @Danilo50306: @Kim19190390 @markorusso69 Non abbiamo potuto raccogliere le firme all’estero non c’è stato tempo di organizzarsi consider… - fabriziocolista : Ci sono voluti 13 mesi di cali consecutivi per vedere il segno + nel mercato dell’auto. Ad agosto sono 71.190 le nu… -