Come ritemprarsi al meglio in vacanza

(Di giovedì 28 luglio 2022) Ad ognuno, ovviamente, va il suo. In base alle preferenze, all’età, al desiderio di esplorare o di riposo si può sicuramente scegliere il luogo in cui “vacare”,dicevano i latini, nel modo migliore. Una ricerca apparsa su Tourist Management segnalasia necessario però non pensare solo al divertimento ma anche al benessere psicologico. Gli esperti segnalanotrovarsi in nuovi ambienti e vivere nuove esperienze potrebbe fornire stimoli cognitivi e sensoriali el’esercizio fisico possa collegarsi ad un miglioramento del benessere mentale e psicologico. Senza dimenticare che l’aria fresca e il sole aumentano i livelli di vitamina D e serotonina, con conseguente miglioramento dello stato di salute. Insomma: si può pensare ad una sorta diche permetta una vera e propria esperienza ...

corriereadriatico.it

...poi si allontanano per tre mesi pere ricercare cibo, mentre il maschio rimane a covare per tre mesi l'uovo tra le pinne. "E ce la fa" sottolineano le due blogger a testimonianza di...Diego Corral è ancora in Argentina per, a casa, dopo l'ennesima stagione intensa e su ... me lo hanno messo l'anno scorso a Pavia forse perché ho sempre giocato con il 10 proprioil ... Vacanze, non solo mondanità, possono ritemprare lo spirito