Come cambia il dl Aiuti bis: dal bonus 200 euro al taglio del cuneo fiscale (Di giovedì 28 luglio 2022) Dopo i 193 voti favorevoli in Senato, oggi ci sarà il voto alla Camera per approvare la relazione governativa sulla cui base finanziaria si fonda l'impianto dei nuovi sostegni, il Dl Aiuti bis. "Con questo ulteriore intervento le uscite dello stato per contenere la crisi ammontano a 48 miliardi" ha dichiarato ieri il ministro dell'Economia Daniele Franco. Le risorse sono cospicue, soprattutto considerando che si tratta di un governo dimissionario. Ma con il voto in autunno, il primo della storia del nostro paese, e la probabile impossibilità di lavorare alla legge di Bilancio nei tempi preposti, si è reso necessario impiegare quello che si aveva a disposizione, nello specifico 14,3 miliardi. Escluso il raddoppio del bonus da 200 euro – troppi i 6,8 miliardi che servirebbero. Anche se il contributo dovrebbe arrivare ai lavoratori ...

