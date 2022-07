Come attrarre e mantenere i clienti durante l’estate (Di giovedì 28 luglio 2022) Vacanze, voglia di mare, divertimento e tempo libero. Quando inizia l’estate molti di noi hanno in testa solo una cosa: relax. Anche gli imprenditori, grandi e piccoli, amano l’estate, ma alcuni settori soffrono più di altri durante la bella stagione e trovano difficile mantenere alta l’attenzione dei clienti verso prodotti e servizi. Se la tua impresa o negozio online vende prodotti stagionali utili in inverno, non significa che l’estate non sia il momento adatto per iniziare a progettare nuove campagne promozionali. Il tuo brand non può andare in vacanza, anzi, devi approfittare del periodo estivo per dare un nuovo slancio alla visibilità e farlo conoscere a più persone possibile. Ecco Come fare pubblicità alla tua azienda anche in estate. Contest sui Social Invita i ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 28 luglio 2022) Vacanze, voglia di mare, divertimento e tempo libero. Quando iniziamolti di noi hanno in testa solo una cosa: relax. Anche gli imprenditori, grandi e piccoli, amano, ma alcuni settori soffrono più di altrila bella stagione e trovano difficilealta l’attenzione deiverso prodotti e servizi. Se la tua impresa o negozio online vende prodotti stagionali utili in inverno, non significa chenon sia il momento adatto per iniziare a progettare nuove campagne promozionali. Il tuo brand non può andare in vacanza, anzi, devi approfittare del periodo estivo per dare un nuovo slancio alla visibilità e farlo conoscere a più persone possibile. Eccofare pubblicità alla tua azienda anche in estate. Contest sui Social Invita i ...

