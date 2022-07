Coldiretti contro il Nutriscore | fuorviante De Carlo | storica battaglia di FdI in difesa dell’interesse nazionale

Leggi su secoloditalia

(Di giovedì 28 luglio 2022) All’assemblea di, il presidente Ettore Prandini rilancia nuovamente quella che è unadi Fratelli d’Italiail, i sistemi allarmistici di etichettatura a semaforo che alcuni Paesi stanno applicando su diversi alimenti sulla base dei contenuti in grassi, zuccheri o sale e che finirebbero per colpire soprattutto i prodotti agroalimentari italiani favorendo cibi sintetici prodotti dalle multinazionali. Prandini parla di “sistemi fuorvianti, discriminatori ed incompleti che finiscono, paradossalmente, per escludere dalla dieta alimenti sani e naturali da secoli presenti sulle tavole per favorire prodotti artificiali di cui in alcuni casi non è nota neanche la ricetta”. È “una minaccia letale per l’agricoltura italiana – mette in guardia Prandini – e la salute ...