Clizia Incorvaia come si è vestita al battesimo del figlio: in Chiesa così (Di giovedì 28 luglio 2022) Clizia Incorvaia è ormai una mamma bis. Dopo aver avuto, infatti, la sua Nina dal matrimonio con Francesco Sarcina, adesso la showgirl ha di nuovo realizzato il sogno di maternità con Gabriele, primo figlio nato dall’unione con Paolo Ciavarro. Il piccolo in questi giorni è stato battezzato e Clizia Incorvaia alla cerimonia si è presentata … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di giovedì 28 luglio 2022)è ormai una mamma bis. Dopo aver avuto, infatti, la sua Nina dal matrimonio con Francesco Sarcina, adesso la showgirl ha di nuovo realizzato il sogno di maternità con Gabriele, primonato dall’unione con Paolo Ciavarro. Il piccolo in questi giorni è stato battezzato ealla cerimonia si è presentata … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

NowMyNews : Clizia Incorvaia and Paolo Ciavarro: VIP christening for little Gabriele AgrigentoNotizie - lasiciliait : Giochi fuoco e bolle di sapone: la mega festa di Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro - redazionerumors : Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro celebrano il battesimo del figlio. Il padrino non è stato scelto a caso, anzi lo… - infoitcultura : Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro battezzano il figlio ad Agrigento FOTO - 24Trends_Italia : 10. Slipknot - 5mille+ 11. Brendan fraser - 5mille+ 12. Carl Brave - 5mille+ 13. Fred Astaire - 5mille+ 14. Grandin… -