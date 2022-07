City of Cagliari, c'è anche Milano (Di giovedì 28 luglio 2022) ... previste agevolazioni per le società che potranno i ticket all'indirizzo info@sardegna.fip.it. Sarà il secondo torneo del precampionato del Banco dopo quello del 3 - 4 settembre a Oristano. ORISTANO,... Leggi su sport.tiscali (Di giovedì 28 luglio 2022) ... previste agevolazioni per le società che potranno i ticket all'indirizzo info@sardegna.fip.it. Sarà il secondo torneo del precampionato del Banco dopo quello del 3 - 4 settembre a Oristano. ORISTANO,...

dinamo_sassari : ?????????????? ???? ???????? ???? ???????????????? ?? Classico appuntamento della Dinamo Banco di Sardegna, impegnata sabato 10 e domenic… - PDCminambiente : La @EU_Commission ha annunciato le 5 #città finaliste European #GreenCity Awards. Per #GreenCapital Award 2024… - Cucciolina96251 : RT @Torrenapoli1: Ufficialità - Daniel #Maldini in prestito allo Spezia (domani visite) - #Mukiele al Psg (già fatte visite) - #Bonazzoli… - Torrenapoli1 : Ufficialità - Daniel #Maldini in prestito allo Spezia (domani visite) - #Mukiele al Psg (già fatte visite) -… - tiscalinotizie : #SmartCities e #5G, illustrati i risultati del progetto in partnership tra l’Università di Cagliari, Linkem e Tisca… -