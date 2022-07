Circa il 90% dei romani ha adattato l’ambiente domestico alle necessità del proprio pet (Di giovedì 28 luglio 2022) L’indagine dell’Osservatorio Quattrozampeinfiera 2022 sulle abitudini dei possessori di animali da compagnia. Circa il 90% dei romani ha adattato l’ambiente domestico alle necessità del proprio pet La ricerca è stata svolta a Roma città in cui è presente la manifestazione. 12mila intervistati e di questi, oltre il 75% convive con un cane contro il 25% che predilige il gatto Gli italiani ripensano la propria casa con l’arrivo di un animale domestico e, soprattutto in questi anni di pandemia, il 90% dei romani ha adattato l’ambiente domestico rendendolo più accogliente per il proprio cane o gatto. “Come per l’arrivo di un figlio ripensiamo la nostra ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 28 luglio 2022) L’indagine dell’Osservatorio Quattrozampeinfiera 2022 sulle abitudini dei possessori di animali da compagnia.il 90% deihadelpet La ricerca è stata svolta a Roma città in cui è presente la manifestazione. 12mila intervistati e di questi, oltre il 75% convive con un cane contro il 25% che predilige il gatto Gli italiani ripensano la propria casa con l’arrivo di un animalee, soprattutto in questi anni di pandemia, il 90% deiharendendolo più accogliente per ilcane o gatto. “Come per l’arrivo di un figlio ripensiamo la nostra ...

