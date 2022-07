Cinema in lutto: è morto il grande attore (Di giovedì 28 luglio 2022) lutto nel mondo del Cinema, il padre di Maurizio, Antonio Casagrande è venuto a mancare. Vediamo nel dettaglio le commoventi parole del figlio. In queste ore il mondo dello spettacolo è in lutto per la morte di un grande attore, stiamo parlando di Antonio Casagrande. Famosissimo attore e doppiatore italiano, a dare la tragica notizia L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di giovedì 28 luglio 2022)nel mondo del, il padre di Maurizio, Antonio Casaè venuto a mancare. Vediamo nel dettaglio le commoventi parole del figlio. In queste ore il mondo dello spettacolo è inper la morte di un, stiamo parlando di Antonio Casa. Famosissimoe doppiatore italiano, a dare la tragica notizia L'articolo proviene da Leggilo.org.

tfnews_t : #tfcinema – Ci hanno lasciati tre grandi #protagonisti #tfnews #tfcultura #antoniocasagrande #tonydow… - MacoursD : LUTTO NEL CINEMA: MORTO PER IL DIABETE NELLE SCORSE ORE IL NOTO ATTORE P... - poetic_cinema_ : Basta sono in lutto che nessuno mi parli - zazoomblog : Mondo del cinema in lutto: è morto l’attore che ha recitato in Titanic - #Mondo #cinema #lutto: #morto… - zazoomblog : Mondo del cinema in lutto: è morto l’attore che ha recitato in Titanic - #Mondo #cinema #lutto: #morto -