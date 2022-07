Ciclismo: Ufficiale, Scaroni passa all'Astana Qazaqstan (Di giovedì 28 luglio 2022) L'azzurro riparte dal team kazako dopo la parentesi alla Gazprom - RusVelo. ROMA - Christian Scaroni è ufficialmente un ciclista del team Astana Qazaqstan. Il 24enne bresciano ha firmato un contratto ... Leggi su sport.tiscali (Di giovedì 28 luglio 2022) L'azzurro riparte dal team kazako dopo la parentesi alla Gazprom - RusVelo. ROMA - Christianè ufficialmente un ciclista del team. Il 24enne bresciano ha firmato un contratto ...

Ciclismo: Ufficiale, Scaroni passa all'Astana Qazaqstan L'azzurro riparte dal team kazako dopo la parentesi alla Gazprom - RusVelo. ROMA - Christian Scaroni è ufficialmente un ciclista del team Astana Qazaqstan. Il 24enne bresciano ha firmato un contratto ...