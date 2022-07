“Chi prende più voti indica il premier”. L'intesa nel centrodestra, vince Meloni (Di giovedì 28 luglio 2022) Nel centrodestra torna il sereno. Dopo le porte di Arcore sbattute al termine del vertice turbolento del maggio scorso, Fdi, Lega e Forza Italia si ritrovano e si ricompattano. La chiamata alle urne anticipate al 25 settembre e i sondaggi, che danno la coalizione in vantaggio verso la vittoria, non permettono passi falsi. E da separati in casa, fino ad oggi, conviene proiettarsi a testa bassa verso le politiche del 25 settembre. È questo l'ordine di scuderia che guida Matteo Salvini, Giorgia Meloni e Silvio Berlusconi che si ritrovano nella sede istituzionale della Camera, una novità nella liturgia dei vertici di centrodestra, che si sono sempre svolti nell'abitazione milanese del Cav. Il cambio di location era stato chiesto con decisione da Meloni, e non è l'unico punto messo a segno dalla presidente di Fdi. Sciolto ... Leggi su iltempo (Di giovedì 28 luglio 2022) Neltorna il sereno. Dopo le porte di Arcore sbattute al termine del vertice turbolento del maggio scorso, Fdi, Lega e Forza Italia si ritrovano e si ricompattano. La chiamata alle urne anticipate al 25 settembre e i sondaggi, che danno la coalizione in vantaggio verso la vittoria, non permettono passi falsi. E da separati in casa, fino ad oggi, conviene proiettarsi a testa bassa verso le politiche del 25 settembre. È questo l'ordine di scuderia che guida Matteo Salvini, Giorgiae Silvio Berlusconi che si ritrovano nella sede istituzionale della Camera, una novità nella liturgia dei vertici di, che si sono sempre svolti nell'abitazione milanese del Cav. Il cambio di location era stato chiesto con decisione da, e non è l'unico punto messo a segno dalla presidente di Fdi. Sciolto ...

