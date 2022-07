“Chi è che ride” la personale dell’artista italiano Pietro Roccasalva (Di giovedì 28 luglio 2022) Pietro Roccasalva, Untitled, 2010, Inchiostro e acrilico su carta, 36.5 x 26 cm. Isoli StefanoLa Collezione Giancarlo e Danna Olgiati presenta la personale dell’artista italiano Pietro Roccasalva dal 18 Settembre al 18 Dicembre 2022 LUGANO – Dal 18 settembre al 18 dicembre 2022 la Collezione Giancarlo e Danna Olgiati presenta “Chi è che ride”, una mostra personale dell’artista italiano Pietro Roccasalva. La mostra, la prima dedicata all’artista da un’istituzione svizzera, nasce con l’idea di presentare e ricostruire alcuni nuclei fondamentali della sua produzione attraverso un progetto che mette insieme circa 50 opere, dalla fine degli anni Novanta ad oggi, tra nuove ... Leggi su lopinionista (Di giovedì 28 luglio 2022), Untitled, 2010, Inchiostro e acrilico su carta, 36.5 x 26 cm. Isoli StefanoLa Collezione Giancarlo e Danna Olgiati presenta ladal 18 Settembre al 18 Dicembre 2022 LUGANO – Dal 18 settembre al 18 dicembre 2022 la Collezione Giancarlo e Danna Olgiati presenta “Chi è che”, una mostra. La mostra, la prima dedicata all’artista da un’istituzione svizzera, nasce con l’idea di presentare e ricostruire alcuni nuclei fondamentali della sua produzione attraverso un progetto che mette insieme circa 50 opere, dalla fine degli anni Novanta ad oggi, tra nuove ...

