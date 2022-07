Charlene di Monaco dolce e sorridente in visita alla residenza per anziani (Di giovedì 28 luglio 2022) In visita a una residenza per anziani a Monaco, Charlene di Monaco ha regalato a tutti gli ospiti fiori e sorrisi, oltre a una foto della sua famiglia per ricordare il momento. Bellissima e solare in giallo limone, si è intrattenuta con i residenti e con il personale, stringendo mani e offrendo parole gentili. Dopo il periodo di malattia, Charlene sembra in ripresa e piano piano sta tornando alla vita da principessa fatta di impegni mondani e visite ufficiali. Dopo la visita da papa Francesco, dove era rigorosa e sobria in abito nero, ha scelto di portare un tocco di allegria con il look scelto per l’incontro con gli anziani. L’abito giallo è fresco e solare proprio come l’espressione del suo viso mentre chiacchiera e ... Leggi su newscronaca.myblog (Di giovedì 28 luglio 2022) Ina unaperdiha regalato a tutti gli ospiti fiori e sorrisi, oltre a una foto della sua famiglia per ricordare il momento. Bellissima e solare in giallo limone, si è intrattenuta con i residenti e con il personale, stringendo mani e offrendo parole gentili. Dopo il periodo di malattia,sembra in ripresa e piano piano sta tornandovita da principessa fatta di impegni mondani e visite ufficiali. Dopo lada papa Francesco, dove era rigorosa e sobria in abito nero, ha scelto di portare un tocco di allegria con il look scelto per l’incontro con gli. L’abito giallo è fresco e solare proprio come l’espressione del suo viso mentre chiacchiera e ...

