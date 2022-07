Charlene di Monaco, Alberto travolto dalla polemica e l’ombra della maledizione (Di giovedì 28 luglio 2022) Charlene di Monaco è tornata in gran forma, l’amore con Alberto va a gonfie vele e addirittura la coppia pensa a un terzo figlio. Ma stando a una maledizione secolare sulla famiglia Grimaldi, la loro felicità avrà breve durata. E a ciò va aggiunta la polemica che ha travolto il Principe per aver viaggiato in elicottero, nonostante difenda pubblicamente l’ambiente. Ma procediamo con ordine. Charlene e Alberto di Monaco: come va tra loro Charlene di Monaco è appara raggiante nelle ultime uscite pubbliche, come durate la visita alla casa di riposo dove ha sfoggiato il perfetto abito giallo dell’estate. Evidentemente la Principessa si è ripresa totalmente dalla grave infezione che l’ha ... Leggi su dilei (Di giovedì 28 luglio 2022)diè tornata in gran forma, l’amore conva a gonfie vele e addirittura la coppia pensa a un terzo figlio. Ma stando a unasecolare sulla famiglia Grimaldi, la loro felicità avrà breve durata. E a ciò va aggiunta lache hail Principe per aver viaggiato in elicottero, nonostante difenda pubblicamente l’ambiente. Ma procediamo con ordine.di: come va tra lorodiè appara raggiante nelle ultime uscite pubbliche, come durate la visita alla casa di riposo dove ha sfoggiato il perfetto abito giallo dell’estate. Evidentemente la Principessa si è ripresa totalmentegrave infezione che l’ha ...

zazoomblog : Scoop Charlene di Monaco incinta aspetta il terzo figlio - #Scoop #Charlene #Monaco #incinta - zazoomblog : Scoop Charlene di Monaco incinta aspetta il terzo figlio - #Scoop #Charlene #Monaco #incinta - MonacoTribuneIT : La Principessa ha approfittato dell’occasione per consegnare a ogni ospite una foto della Famiglia Principesca. Mar… - zazoomblog : Charlene di Monaco e la previsione sconvolgente sui figli. Cosa sta per accadere - #Charlene #Monaco #previsione - zazoomblog : Charlene di Monaco e la previsione sconvolgente sui figli. Cosa sta per accadere - #Charlene #Monaco #previsione -