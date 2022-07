Champions, la vergogna dei cori per Putin dei turchi del Fenerbahçe contro la Dinamo Kiev – Il video (Di giovedì 28 luglio 2022) Hanno provato di tutto i tifosi turchi per fare innervosire gli avversari ucraini. E se nei palazzi istituzionali la turchia di Erdo?an sta svolgendo un ruolo di intermediario tra Kiev e Mosca, nello stadio di Istanbul si inneggia a Putin. È successo ieri sera durante la partita tra Fenerbahçe e Dinamo Kiev, una gara cruciale per il cammino in Champions League di entrambe. All’andata, giocata in Polonia, finì 0 a 0. Quindi si decideva tutto ieri sera: chi vince va avanti, chi perde va a casa. E a vincere sono stati gli ospiti ucraini. «Il calcio è un gioco leale. La Dinamo Kiev è stata più forte», ha commentato l’ambasciatore dell’Ucraina in turchia Vasyl Bodnar, al quale non sono sfuggiti quei ... Leggi su open.online (Di giovedì 28 luglio 2022) Hanno provato di tutto i tifosiper fare innervosire gli avversari ucraini. E se nei palazzi istituzionali laa di Erdo?an sta svolgendo un ruolo di intermediario trae Mosca, nello stadio di Istanbul si inneggia a. È successo ieri sera durante la partita tra, una gara cruciale per il cammino inLeague di entrambe. All’andata, giocata in Polonia, finì 0 a 0. Quindi si decideva tutto ieri sera: chi vince va avanti, chi perde va a casa. E a vincere sono stati gli ospiti ucraini. «Il calcio è un gioco leale. Laè stata più forte», ha commentato l’ambasciatore dell’Ucraina ina Vasyl Bodnar, al quale non sono sfuggiti quei ...

Gennaro02894199 : @valterdemaggio buongiorno.Perche tu ostini a scrivere colpi quelli fatti dal Napoli? Winaldium, Matic, e Dybala co… - peppebus86 : Se avessero la stessa rapidità nel comprare i giocatori come mettono in vendita le cose, vinciamo 5 Champions di fi… - AlexC_BZ : @emenietti Eh, da 3,99 a 4,99 è proprio una vergogna! Hai solo diritto a spedizioni gratis per il giorno dopo in tu… - naptam_10 : @Cryta75 e quando li mandi via? Quando sono senatori? Furbissimo. Inoltre i quasi scudetti e/o Champions che pensi… - _giovannistara : RT @DVACMILAN: Quando la Juve perse contro il Lucento poi andò in finale di Champions. E qui sopra stanno a vedere il risultato, sinceramen… -