“C’era anche lei”. Totti, Ilary e Noemi insieme, si è scoperto ora. Con tanto di foto (Di giovedì 28 luglio 2022) Ilary e Totti, spunta la cena con Noemi Bocchi. Non accennano a diminuire le ipotesi sulle motivazioni del clamoroso addio tra l’ex capitano della Roma e la conduttrice Mediaset. La coppia si è lasciata dopo vent’anni insieme e tre figli: chirstian, Chanel e Isabel. Innamorati e felici, Ilary Blasi e Francesco Totti erano una di quelle coppie che sembrava immune al gossip, al pettegolezzo e alle crisi e, infatti, quando agli inizi di luglio Dagospia ha anticipato l’uscita del comunicato che di lì a poco avrebbe annunciato il divorzio, la notizia è stata bollata da tanti come fake news. Invece no, 24 ore dopo l’agenzia Ansa ha pubblicato i due comunicati ufficiali: uno a firma di Francesco Totti e un altro a firma di Ilary ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 28 luglio 2022), spunta la cena conBocchi. Non accennano a diminuire le ipotesi sulle motivazioni del clamoroso addio tra l’ex capitano della Roma e la conduttrice Mediaset. La coppia si è lasciata dopo vent’annie tre figli: chirstian, Chanel e Isabel. Innamorati e felici,Blasi e Francescoerano una di quelle coppie che sembrava immune al gossip, al pettegolezzo e alle crisi e, infatti, quando agli inizi di luglio Dagospia ha anticipato l’uscita del comunicato che di lì a poco avrebbe annunciato il divorzio, la notizia è stata bollata da tanti come fake news. Invece no, 24 ore dopo l’agenzia Ansa ha pubblicato i due comunicati ufficiali: uno a firma di Francescoe un altro a firma di...

Andersinho_ITA : #Bremer ha aspettato l’#Inter sino a ora, dando precedenza assoluta ai nerazzurri da mesi. La #Juventus si è inseri… - RadioZetaOf : ?? C’è solo una cosa di cui siamo sicuri: quando @StrangisLuigi è salito sul palco del #radiozetaFHL22: c’era più di… - AlfredoPedulla : #Arnautovic oggi ha incontrato il #Bologna. Non vuole rompere con il suo attuale club, è stato un colloquio cordial… - RDistrib : @paolocelata @La7tv @DeAngelis_tw non c'era anche @silvia_sb_ ? - marcogiorgi67 : Lui fa politica per i suoi sporchi affari, c’era la posso di mandarlo a casa ma il Pd lo salverà ancora, dato che q… -