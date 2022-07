Centrosinistra | da Calenda a Di Maio tutti i nodi che Letta dovrà scogliere per andare uniti alle prossime elezioni

(Di giovedì 28 luglio 2022) «Matteo Renzi? L'ho già detto, noi non mettiamo veti nei confronti di nessuno». Nella sera del compromesso raggiunto all'interno del centrodestra, da...

LaVeritaWeb : Da Brunetta, che augurava la morte ai progressisti elitari, agli insulti dem alla «valletta» Gelmini. Dai veti dei… - ToniDianaGroup : RT @LaVeritaWeb: Da Brunetta, che augurava la morte ai progressisti elitari, agli insulti dem alla «valletta» Gelmini. Dai veti dei Verdi s… - MarzulloRoberto : RT @lefrasidiosho: Nel centrosinistra c'è armonia #Calenda #Letta - damkohler27 : RT @lefrasidiosho: Nel centrosinistra c'è armonia #Calenda #Letta - Dafnee85 : RT @lefrasidiosho: Nel centrosinistra c'è armonia #Calenda #Letta -

lancio un appello: datti una calmata '. Lo ha detto, dal palco della festa dell'Unità di Roma, il ministro del Lavoro, Andrea Orlando , parlando della futura coalizione di. ' ...... il Centrodestra di nuovo compatto (forse) dopo il vertice di mercoledì sera; il(...forse anche Matteo Renzi con Italia Viva come "polo" a se stante (e lo stesso vale perdi ...«Matteo Renzi L'ho già detto, noi non mettiamo veti nei confronti di nessuno». Nella sera del compromesso raggiunto all'interno del centrodestra, ...Intanto c'è chi ipotizza l'asse tra il senatore di Pontassieve e Calenda che negli ultimi giorni avrebbero avuto un incontro «affettuoso». Perché per l'ex titolare del Mise: «il candidato presidente d ...