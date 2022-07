Centrosinistra a pezzi, è tutti contro tutti. “Vecchi rancori” e scatta il veto (Di giovedì 28 luglio 2022) Le prossime elezioni sono «un tappone dolomitico tutto in salita, incredibilmente difficile e incredibilmente appassionante». Enrico Letta prende in prestito il linguaggio del Giro d'Italia per spiegare quanto sia impervia la strada che porta al voto del 25 settembre. Dopo gli incontri e i contatti degli ultimi giorni, arrivano ancora veti e distinguo. «Sono impraticabili le alleanze con chi ha votato la caduta di Draghi o con chi non lo ha mai votato, come Fratoianni», dice il leader di Azione, Carlo Calenda, che poi sottolinea: «Su questa cosa dei Cinque Stelle voglio andare fino in fondo per non trovarmi dopo le elezioni con un'alleanza che sarebbe una presa in giro». La pensa diversamente Pierluigi Bersani, voce di Art. 1, che ha già aderito alla lista dem «progressisti e democratici». All'ex segretario del Pd non piacciono le «fatwe» contro il M5S: «Siamo di ... Leggi su iltempo (Di giovedì 28 luglio 2022) Le prossime elezioni sono «un tappone dolomitico tutto in salita, incredibilmente difficile e incredibilmente appassionante». Enrico Letta prende in prestito il linguaggio del Giro d'Italia per spiegare quanto sia impervia la strada che porta al voto del 25 settembre. Dopo gli incontri e i contatti degli ultimi giorni, arrivano ancora veti e distinguo. «Sono impraticabili le alleanze con chi ha votato la caduta di Draghi o con chi non lo ha mai votato, come Fratoianni», dice il leader di Azione, Carlo Calenda, che poi sottolinea: «Su questa cosa dei Cinque Stelle voglio andare fino in fondo per non trovarmi dopo le elezioni con un'alleanza che sarebbe una presa in giro». La pensa diversamente Pierluigi Bersani, voce di Art. 1, che ha già aderito alla lista dem «progressisti e democratici». All'ex segretario del Pd non piacciono le «fatwe»il M5S: «Siamo di ...

