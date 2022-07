Centrodestra | c’è l’accordo sui collegi Questione premier rinviata a dopo il voto Nasce grana Udc

(Di giovedì 28 luglio 2022) Novantotto seggi saranno assegnati a Fratelli d’Italia, 70 alla Lega, 42 a Forza Italia, undici ai centristi. E’ questa, a quanto si apprende, la ripartizione deiuninominali stabilita dalla riunione deldi questa sera, alla Camera. Sullaship, mentre Matteo Salvini aveva già aperto nei giorni scorsi, il più recalcitante a confermare la tradizionale regola delsulla scelta del futuro presidente del Consiglio è stato Silvio Berlusconi. Ma il compromesso di rinviare l’indicazione delalla fase ‘post’ e di evitare una campagna elettorale attorno allo slogan ‘Meloni’ ha fatto cedere il Cavaliere, che era timoroso di perdere consensi tra l’elettorato moderato, già messo in difficoltà ...

fanpage : 'Tra me e Beppe Grillo non c'è stata nessuna telefonata ieri sera' Il presidente del M5s Giuseppe Conte smentisce i… - LuigiBrugnaro : Vertice #centrodestra: c’è stato un bel clima, siamo usciti compatti e con le idee molto chiare. @coraggio_italia è… - pietroraffa : Conte, con una sola mossa, ha fatto partire la crisi, ha ricompattato il centrodestra - che ha colto la palla al ba… - claudiocerasa : RT @ilfoglio_it: C'è l'accordo nella coalizione di centrodestra. La spunta Meloni: andrà a Palazzo Chigi il partito che prenderà un voto in… - ficantetony1 : @GioDonati99 @claudio301065 @AldoSciara La stabilità c'era, è stata sabotata da Renzi e il centrodestra. ...sbatter… -

Romeo era in testa Draghi ha perso l'arma assoluta Aveva posto 55 volte la fiducia, ottenendola sempre Draghi si era convertito a Letta Tagliando sempre più i rapporti con ilI sondaggi danno favorito il. Ma la campagna elettorale è lunga. In questi due mesi può accadere di tutto. Non ci sono predestinati. Una sola riflessione: le ammucchiate senza contenuti ...