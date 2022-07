C'è un batterio nell'acqua, vietato fare il bagno in 28 aree della riviera romagnola (Di giovedì 28 luglio 2022) In 28 aree di balneazione della riviera romagnola è temporaneamente vietato fare il bagno. La decisione giunge in ragion del superamento della concentrazione massima del batterio di escherichia coli, ... Leggi su globalist (Di giovedì 28 luglio 2022) In 28di balneazioneè temporaneamenteil. La decisione giunge in ragion del superamentoconcentrazione massima deldi escherichia coli, ...

Alt_EffeQuattro : La buona notizia di oggi è che hanno trovato un batterio nell'acquedotto comunale, in montagna. Ora in casa non si… - augusto_amato : Muore per la legionella dopo una vacanza, scattano le indagini nell'hotel: dove aveva soggiornato - Ricciardello56 : RT @GerardoDAmico: Uno chiede le prove che un apparecchio venduto per sanificate gli ambienti dal virus funzioni davvero e non sia pericolo… - singerel : RT @GerardoDAmico: Uno chiede le prove che un apparecchio venduto per sanificate gli ambienti dal virus funzioni davvero e non sia pericolo… - enricoI00 : RT @GerardoDAmico: Uno chiede le prove che un apparecchio venduto per sanificate gli ambienti dal virus funzioni davvero e non sia pericolo… -