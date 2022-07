C' è troppo nervosismo nelle squadre di Serie A?

Leggi su ilfoglio

(Di giovedì 28 luglio 2022) “Testa di c***o, non sei nessuno. Abbi rispetto per chi ti difende”, urla a gran voce il direttore sportivo del Torino, Davide Vagnati. “Imbecille, ma quale rispetto? Vai a lavorare”, risponde l'allenatore Ivan Juric, affrontandolo minaccioso. La lite furibonda ripresa da un cellulare nel parcheggio dell’albergo di Waidring che ospita il ritiro dei granata ha dell’incredibile. Cosa sarebbe successo se non fosse stato presente il team manager Marco Pellegri a dividerli? Vagnati ha prontamente chiarito l’episodio, minimizzando e affermando che la “discussione” servirà come nuovo punto di partenza per tutti. E Cairo? Lui non si è visto, nessuna parola. Non sono previsti provvedimenti e sanzioni al momento, da parte del club. Ennesima e surreale vicenda, che mina ancor di più la solidità di un progetto che già ha iniziato a scricchiolare. Un’estate particolare è quella che stanno ...