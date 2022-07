Casa della Libertà, nuova sede del Centro per l’Impiego e cuore della cultura (Di giovedì 28 luglio 2022) Bergamo. Approvazione in sede di consiglio comunale dello schema di concessione tra il Comune di Bergamo e l’Agenzia del Demanio relativo all’utilizzo degli spazi all’interno dell’immobile di Piazza della Libertà, collocati al piano terra, primo e Auditorium. Sì alla sottoscrizione della concessione per 20 anni di 2000 metri quadri, p4er un lavoro cominciato 6 anni fa. “Un intervento importante che verte nel contesto del complesso della rivitalizzazione del Centro della città bassa, generando conseguenze positive non solo per il palazzo stesso, ma anche per il rapporto con la piazza e per tutto l’ambito urbano – ha spiegato Francesco Valesini, assessore all’Urbanistica -. Inizialmente (2017) era ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 28 luglio 2022) Bergamo. Approvazione indi consiglio comunale dello schema di concessione tra il Comune di Bergamo e l’Agenzia del Demanio relativo all’utilizzo degli spazi all’interno dell’immobile di Piazza, collocati al piano terra, primo e Auditorium. Sì alla sottoscrizioneconcessione per 20 anni di 2000 metri quadri, p4er un lavoro cominciato 6 anni fa. “Un intervento importante che verte nel contesto del complessorivitalizzazione delcittà bassa, generando conseguenze positive non solo per il palazzo stesso, ma anche per il rapporto con la piazza e per tutto l’ambito urbano – ha spiegato Francesco Valesini, assessore all’Urbanistica -. Inizialmente (2017) era ...

