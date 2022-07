Carso, incendi riprendono forza: 25 famiglie evacuate. “Nuovi fronti probabilmente dolosi” (Di giovedì 28 luglio 2022) Ha ripreso forza l’incendio scoppiato sul Carso, in particolare a Savogna d'Isonzo (in provincia di Gorizia). Nella notte, 25 famiglie della frazione di San Michele del Carso sono state fatte evacuare dalle abitazioni. Il rogo, divampato di nuovo ieri e che si è sviluppato sul Monte Brestovec, stava raggiungendo velocemente le case bruciando il bosco. "Purtroppo si sono aperti Nuovi fronti, probabilmente dolosi: chi sa, parli", ha detto il sindaco di Gorizia Rodolfo Ziberna. Sono ormai dieci giorni che sul Carso (e anche in altre aree) Vigili del fuoco, Corpo forestale, Protezione civile e volontari sono impegnati per frenare l'avanzata delle fiamme e spegnere incendi. I roghi, nelle ultime ore, si sono ... Leggi su tg24.sky (Di giovedì 28 luglio 2022) Ha ripresol’o scoppiato sul, in particolare a Savogna d'Isonzo (in provincia di Gorizia). Nella notte, 25della frazione di San Michele delsono state fatte evacuare dalle abitazioni. Il rogo, divampato di nuovo ieri e che si è sviluppato sul Monte Brestovec, stava raggiungendo velocemente le case bruciando il bosco. "Purtroppo si sono aperti: chi sa, parli", ha detto il sindaco di Gorizia Rodolfo Ziberna. Sono ormai dieci giorni che sul(e anche in altre aree) Vigili del fuoco, Corpo forestale, Protezione civile e volontari sono impegnati per frenare l'avanzata delle fiamme e spegnere. I roghi, nelle ultime ore, si sono ...

