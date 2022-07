Carnevali | Sassuolo | “Raspadori giocatore ambizioso | lo vuole il Napoli”

TuttoMercatoWeb : Sassuolo, Carnevali conferma: 'Il Napoli ci ha chiesto Raspadori, vediamo come finirà' - claudioruss : Carnevali, ad del #Sassuolo, a Sky: “#Raspadori? Non abbiamo bisogno di vendere, ma frenare un calciatore che ha am… - Romagialloross4 : ?? #Sassuolo, #Carnevali: '#Frattesi? Trattativa ferma, l'offerta della #ASRoma è differente dalla nostra richiesta'… - infoitsport : Sassuolo, Carnevali: “Il Napoli ci ha chiesto Raspadori” - Gazzetta_it : Sassuolo, il d.s. Carnevali: 'Il Napoli ci ha chiesto Raspadori. E Frattesi...' #calciomercato -

Giovanni, amministratore delegato del, ha parlato a Sky Sport del mercato neroverde Giovanni, amministratore delegato del, ha parlato a Sky Sport del mercato neroverde. Le ...A fare il punto della situazione ci pensa l'amministratore delegato del, Giovannia Sky Sport.Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport: "Non è stata una operazione facile, ci è voluto un po' di tempo, mi dispiace solo che non sia ...Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, ha parlato a Sky Sport del mercato neroverde. Le sue dichiarazioni: MERCATO – «Raspadori ha una richiesta dal Napoli, vediamo come finirà nei ...