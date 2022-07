Carlo Conti pazzo della moglie | la foto di Francesca che compie gli anni fa strage di cuori

Leggi su caffeinamagazine

(Di giovedì 28 luglio 2022) Ladigli, lasu Instagram per il compleanno. “27 luglio. Buon compleanno amore mio!!! Per festeggiare ti vorrei portare sulla luna”, ha scritto il conduttore Rai pubblicando una. Unache mostrain posa, comodamente sdraiata su una lampada a forma di luna. Come sempre, anche quest’anno il conduttore ha voluto farle gli auguri via Instagram pubblicando un bellissimo scatto che ritrae lae madre di suo figlio. Una famiglia bellissima e poco avvezza al gossip e alle luciribalta, visto checompare in pochee il figlio appare sempre un po’ ...